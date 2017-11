I vip in posa con le scimmie danneggiano la conservazione, secondo un programma Onu

Le grandi scimmie, le creature più simili a noi presenti in natura, sono in pericolo, minacciate dal bracconaggio, dalla distruzione degli habitat, dal commercio illegale di animali selvatici e dalle nostre malattie. Per fortuna numerosi progetti di conservazione intrapresi negli ultimi anni hanno timidamente rallentato il declino delle popolazioni di gorilla (Gorilla gorilla), scimpanzé (Pan troglodytes) e bonobo (Pan paniscus).