Le foto della festa islamica dell’Eid al-Fitr

La fine del Ramadan, il mese sacro nella religione islamica dedicato alla preghiera e al digiuno, si celebra con una festa, tra le più importanti per i musulmani. Si chiama Eid al-Fitr e significa “festa della fine del digiuno”. I festeggiamenti iniziano con la luna nuova e durano fino a tre giorni di fila. Quest’anno la festa è cominciata tra il 28 e 29 luglio in quasi tutti i paesi del mondo anche se ciò che le drammatiche notizie che arrivano dai Territori palestinesi occupati, in particolare dalla Striscia di Gaza, hanno smorzato l’entusiasmo per molte comunità islamiche in giro per il mondo. Non è un caso, dunque, se la richiesta di un cessate il fuoco immediato e senza condizioni tra governo israeliano e Hamas chiesto dal segretario generale Ban Ki-moon e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia coinciso proprio con l’inizio dell’Eid al-Fitr, sia come forma di rispetto per una delle religioni più diffuse al mondo, sia per consentire a migliaia di persone civili di festeggiare in “pace”.