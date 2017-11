Le foto delle orchidee ai Royal Botanic Gardens di Kew

6.500 orchidee sono in esposizione ai Royal Botanic Gardens di Kew, noti anche come Kew Gardens. Kew è un distretto che si trova a circa dieci chilometri a sud di Londra, nel Regno Unito. I Kew Gardens sono tra i giardini più belli e famosi del mondo tanto da essere stati inseriti nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’Unesco. È possibile visitare la mostra dall’8 febbraio al 9 marzo 2014. Per l’allestimento c’è voluto l’impegno di 20 orticoltori per quattro settimane.