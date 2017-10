Le foto di ambiente e società più belle dell’anno

Mohammad Fahim Ahamed Riyad è il fotografo dell’anno secondo la giuria del Chartered institution of water and environmental management (Ciwem) grazie alla foto In search of life, alla ricerca della vita. L’immagine, scelta tra diecimila proposte, mostra un pompiere nel tentativo di trovare dei superstiti in seguito a un incendio che ha colpito una baraccopoli di Dhaka, in Bangladesh. Sponsorizzato da Atkins, l’Environmental photographer of the year è un premio nato nel 2007 per aiutare fotografi da ogni parte del mondo a dare visibilità a reportage incentrati su tematiche a sfondo ambientale e sociale. Life in the circle di Faisal Azim ha vinto il premio City scape. Nella foto si vedono persone senza una casa e vagabondi costretti a vivere in rifugi di fortuna in Bangladesh. Wrapping the surviving tree di Luke Duggleby ha vinto il premio della commissione forestale britannica. La foto mostra monaci tibetani a Bangkok, in Thailandia, alle prese con la benedizione di uno degli ultimi alberi rimasti in piedi dopo la distruzione di una foresta in Cambogia per far spazio a piantagioni di banani. Man in the face of nature I di Bogumil Kruzel ha vinto il premio Ciwem. Nella foto si vede l’interno della miniera di sale di Wieliczka, in Polonia, al cui interno ci sono torri sotterranee alte più di cento metri. Le foto che hanno vinto e le altre finaliste sono in mostra alla Royal geographical society di Londra fino al 4 luglio.