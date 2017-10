Le nuove generazioni pensano a come ridurre lo spreco di cibo. Ecco i vincitori di Think Eat Save

Sono tre i gruppi di studenti premiati dal concorso Think Eat Save, lanciato dall'Unep (United nations environment programme), in collaborazione con la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite e la Save Food Initiative. Provenienti rispettivamente da Francia, Messico e Regno Unito hanno vinto per creatività, impegno e originalità. La lotta allo spreco di cibo nelle scuole il tema dell'iniziativa, che ha visto la partecipazione di circa 470 scuole provenienti da quasi 80 Paesi nel mondo. “Il livello di partecipazione è stato molto incoraggiante, il che dimostra come la questione abbia una certa risonanza in tutti i ceti sociali”, ha detto Lucita Jasmin, responsabile della campagna Unep. “Le proposte degli studenti, dalle elementari fino all'università, offrono un ventaglio di idee e di possibili soluzioni che potranno promosse e replicate in scala e in varie scuole e altre organizzazioni”. I vincitori hanno creato applicazioni, tracciato il cibo che veniva sprecato nelle loro scuole, incoraggiando i compagni a cambiare le loro abitudini alimentari e usando i social media per diffondere il messaggio.