Le aziende e le pubbliche amministrazioni “verdi” comunicano: Acquisti Verdi Expo 2006

Le aziende che producono e/o distribuiscono prodotti e servizi ecologici; le Pubbliche Amministrazioni con le loro pratiche di Green Public Procurement (GPP).

Il 2 marzo a Viadana (MN) si svolge Acquisti Verdi Expo 2006, un meeting tra gli operatori e una mostra-esposizione. L'iniziativa nasce dalla Cooperativa Palm Work & Project che sviluppa e gestisce l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in campo ambientale, in collaborazione con il portale AcquistiVerdi.it, che ospita le aziende produttrici e distributrici di prodotti ecologici in Italia.

Meeting tra gli operatori, Acquisti Verdi Expo offre un'occasione di confronto e discussione attraverso due tavole rotonde: "Acquisti verdi e bioedilizia negli Enti Locali" e "Promozione e marketing degli acquisti verdi". Due temi che per chi è addetto ai lavori sono strategici nel contesto attuale del mercato degli acquisti verdi: conoscere le esperienze già realizzate, analizzare gli aspetti di comunicazione e marketing legati alla commercializzazione dei prodotti (marchi ecologici, comarketing, packaging).

La mostra-esposizione costituisce un'occasione di visibilità gratuita per le aziende e le Pubbliche Amministrazioni, per esporre prodotti e/o materiali promozionali all'interno degli spazi dell'Eco Store di Palm, realizzati esclusivamente con pallet e pannelli di legno truciolare certificati PEFC e FSC e colorati con vernici naturali. L'allestimento è realizzato dai ragazzi della Cooperativa Palm Work & Project.

Andrea Amato