Le carrette del mare

Ogni anno circa 60 milioni di barili di petrolio viaggiano in mare, a costituire il 40% delle merci trasportate per nave. La maggior parte di questo petrolio è portato dalle 700 superpetroliere oggi in circolazione. Ogni petroliera trasporta da 3 mila a 560 mila tonnellate di greggio in un solo viaggio e in tutto tra perdite, incidenti e risciacquo delle cisterne, ne vengono rilasciati in mare ogni anno oltre 3 milioni di tonnellate (stime Unep, l'agenzia dell'ONU per l'Ambiente), una quantità che potrebbe coprire quasi 50 volte la superficie del lago di Garda. A queste andrebbero sommate anche le 100 mila tonnellate disperse ogni anno dalle piattaforme estrattive e le 1,5 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi rilasciati da industrie e aree urbane. Tra l'altro il 60% delle petroliere in navigazione ha oggi più di 16 anni di età (per consuetudine potrebbero essere utilizzate fino 30 anni di servizio) e soltanto il 20% di esse ha il doppio scafo, elemento fondamentale per una maggiore sicurezza in caso di incidenti. A tutto ciò bisognerebbe poi aggiungere il fatto che molto spesso gli equipaggi di queste navi sono un vero miscuglio multietnico di personale marittimo proveniente da paesi in via di sviluppo, dove anche la formazione professionale non è adeguata. Quali le soluzioni? Attivare da subito il divieto di navigazione per petroliere costruite prima del 1982 e quindi prive di doppio scafo e limitare comunque la vita operativa di queste navi (per esempio la Francia, dopo il disastro dell'Erika del 1999, aveva chiesto che le petroliere non potessero rimanere in circolazione per più di 23 anni. Ma a Londra, nella sede dell' "Organizzazione marittima internazionale" il mondo degli armatori aveva bloccato e fatto rinviare queste richieste). Intervenire sulla formazione degli equipaggi e dei comandanti delle navi che trasportano sostanze pericolose (non solo petrolio, quindi), evitando gli "equipaggi Babele" privi di accertate competenze professionali.