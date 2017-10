Le nuove strade delle auto

E' importante che si comprenda che l'idrogeno non è, come si sente spesso erroneamente dire, una fonte energetica, bensì un modo di immagazzinare, contenere o meglio stoccare l'energia, che essa sia proveniente da fonti rinnovabili che da fonti fossili.

Oggi abbiamo esempi in tutto il mondo di come questa realtà stia prendendo piede e le auto ibride sono semplicemente il primo passo verso il cambiamento.

Le più importanti case automobilistiche sono impegnate in una corsa alla commercializzazione dei primi veicoli ad idrogeno.

Due sono le filosofie di sfruttamento di questo prezioso strumento energetico: la combustione in motori simili a quelli già utilizzati oggi con il metano (1 Kg di H2 ha circa tre volte il contenuto energetico di 1 Kg di benzina e più del doppio di 1 Kg di metano) o l'utilizzo nelle fuel-cell (o celle a combustibile) ovvero dispositivi simili a "toast di materiali hi-tech" che, se impilati, consentono, combinando attraverso una membrana plastica idrogeno ed ossigeno contenuto in aria libera, di avere energia elettrica in corrente continua.

In ogni caso il risultato dell'utilizzo dell'idrogeno è energia e acqua, pertanto zero emissioni.

Unico problema: lo stoccaggio, le cui soluzioni sono numerose e con la possibilità di raggiungere condizioni di sicurezza maggiori di quelle che si hanno con la benzina.

La combustione può essere un primo passo verso la creazione delle infrastrutture tali da poter avere delle vere reti di distribuzione che alla commercializzazione delle fuel-cell possano supportare la richiesta del "nuovo combustibile". I dati emessi dagli ultimi rapporti dell'Ipcc parlano chiaro: i cambiamenti climatici esistono e i problemi delle nostre metropoli anche. La nuova strada va presa da subito.

Marco Levi

Hydro2Power