Le strade da non percorrere

Uno di principi base sul quale si poggia un'efficace politica verso il consumo sostenibile è il cosiddetto "principio precauzionale". Questo principio, concettualmente semplice e importante definisce che devono essere i produttori a dimostrare l'innocuità, per la salute umana e l'ambiente, di una sostanza, di un prodotto, o di un processo produttivo. Non solo, ma richiede che tale dimostrazione debba necessariamente essere preliminare all'introduzione della sostanza o del prodotto sul mercato.

In realtà questo principio, che punta a un intervento tempestivo sulle fonti in grado di produrre degrado ambientale, è totalmente ribaltato dall'attuale modello di sviluppo. Quest'ultimo, che da molti è considerato come l'unico modello possibile, propone una visione del mondo semplice, ma efficace poiché basata su concetti che hanno la propria forza nell'attualità: libera concorrenza e innovazione tecnologica producono efficienza, pulizia e risparmio energetico.

E alla luce di questi valori, le conclusioni di tutti i summit mondiali sull'ambiente hanno sempre legittimato il fatto che le industrie debbano modificare la propria produzione o ritirare le sostanze dal mercato solo dopo che ne sia stata scientificamente provata la nocività.

Ribaltando quindi il "principio precauzionale".

Questo modo di procedere ha consentito, ad esempio, alla multinazionale DuPont, di sostituire i CFC dai suoi prodotti solo 18 anni dopo che la Conferenza di Stoccolma del 1972 aveva evidenziato il rapporto diretto tra i CFC e il buco nello strato di ozono. Ha consentito che venissero utilizzati mangimi di origine animale per l'alimentazione dei bovini, e che venissero ritirati solo dopo che si era scoperto il cosiddetto morbo della mucca pazza e dei suoi effetti sull'uomo. Così come oggi viene permessa la coltivazione e il consumo di organismi geneticamente modificati, anche se si è tutt'altro che certi della loro innocuità, sia per l'uomo sia per l'ambiente.