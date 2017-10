Le ultime notizie sulle aziende energetiche

Si chiama 'Power switch' l'ultima campagna lanciata dal Wwf contemporaneamente in 20 Stati alla vigilia del COP 10 (6 al 17 dicembre), dove si parlerà di cambiamenti climatici, di emissioni di CO2 e di misure da prendere. Ma siamo anche, a livello italiano, alla vigilia di una realtà con un numero doppio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a carbone. La campagna Power Switch mira a creare un movimento internazionale che lotta contro l'uso di carbone e petrolio e a favore delle fonti rinnovabili pulite. In un rapporto, "Ranking Power", il Wwf afferma che le grandi compagnie elettriche mondiali sono responsabili del 37% delle emissioni globali di CO2, a causa delle fonti fossili che utilizzano. Questo significa che hanno una grande parte di responsabilità nel riscaldamento del Pianeta (dal 1990 circa 0,6°C) e nel conseguente impatto su clima, flora e fauna, come gli orsi polari minacciati da estinzione o le barriere coralline che stanno perdendo il colore. Nello studio sono state analizzate le 72 più grandi aziende energetiche del mondo che generano il 65% dell'energia elettrica nei paesi Ocse e in Russia. Le compagnie elettriche sono state valutate sulla base di produzione, vendità e investimenti nelle energie rinnovabili e nel gas-CHP. Dal rapporto viene fuori che pochissime delle grandi aziende energetiche si impegnano in maniera seria nella produzione di energia verde. La spagnola Iberdrola è la migliore riguardo la produzione attuale e gli investimenti pianificati. Due terzi di quelle esaminate invece non stanno facendo nessun passaggio all'energia pulita né hanno pianificato di farlo. Le compagnie degli Usa sono quelle più restie al cambiamento, in Australia e Giappone l'uso di fonti rinnovabili è molto limitato. Tre quarti delle aziende prese in esame non hanno potuto indicare una loro strategia riguarda i mutamenti del clima. Dal rapporto "Ranking Power" viene fuori che la maggior parte delle più grandi aziende energetiche del mondo non si sono preparate a un futuro con le rinnovabili. Rita Imwinkelried