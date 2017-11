Leggete… a tavoletta!

I lettori di e-book e i nuovi tablet (nati sulla scia dell'iPad) possono ridurre in modo notevole l'impatto che l'editoria ha sull'ambiente. È quanto affermato da Cleantech, un gruppo impegnato nello sviluppo di tecnologie pulite. Ogni libro infatti genera 7,5 chilogrammi di anidride carbonica, dovuti alla sua produzione, al trasporto, al suo utilizzo e al riciclo. Mentre l'impatto ambientale della produzione e dell'utilizzo dei dispositivi ammonta a 168 kg di CO2. Scaricare 22,5 e-book per ammortizzare l'impatto del lettore. Questa è la soglia per avere un effetto positivo sull'ambiente - non fanno testo invece i libri di seconda o terza mano e quelli presi a prestito nelle biblioteche. Se, poi, si utilizza questo strumento anche per leggere giornali e riviste, e se ne evita così l'acquisto cartaceo dall'edicola sotto casa, le emissioni vengono ammortizzate ancora prima. Tali supporti non solo hanno il merito di far risparmiare gli utenti e di far guadagnare di più gli autori, ma anche di evitare il taglio di alberi e la produzione di gas a effetto serra. Sempre secondo Cleantech, infatti, il mondo dell'editoria consuma, ogni anno, 125 milioni di alberi per la produzione di giornali, libri e riviste. Queste alcune delle motivazioni che ci hanno spinto a trasferire LifeGate Magazine sull'iPad. Il magazine per uno stile di vita sostenibile, pubblicato dal 2002, infatti da dicembre 2010 si trasforma in versione elettronica e sfogliabile: una scelta consapevole per promuovere un nuovo modo di accedere all'informazione. Minor impatto sull'ambiente, contenuti invariati, esperienza totale.