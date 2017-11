Al via Legno d’ingegno, premio per il riutilizzo creativo del legno

È una chiamata per creativi, architetti e appassionati quella di Legno d'Ingegno, un concorso internazionale che ha l'intento di ridare il giusto valore a questo materiale pressoché immortale e sensibilizzare il pubblico sul tema del riciclo. Promosso da Rilegno, il consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno e sughero, il concorso intende creare opportunità concrete per chi vuole ridare nuova vita a imballaggi industriali, cassette della frutta, bobine e pallet, trasformandoli in oggetti, mobili e componenti d'arredo per la vita di tutti i giorni. È proprio in quest'ottica che il bando quest'anno recita Ricre-azioni di legno e convivialità.