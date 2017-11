Perché la foto di famiglia di DiCaprio fa discutere sulle ascelle delle donne

Chi avrebbe mai pensato che ci si ritrovasse a parlare delle ascelle (depilate o no) delle donne "per colpa" di Leonardo DiCaprio. Purtroppo questa conversazione ha avuto luogo per davvero. La pagina Facebook di History in Pictures ha pubblicato una fotografia scattata nel 1976 come omaggio al grande attore e attivista per il clima che ha da poco vinto l’Oscar come migliore attore protagonista. L’immagine ritrae il piccolo Leonardo con la madre Irmelin Indenbirken e il padre George DiCaprio. I due hanno successivamente divorziato, ma la foto mostra la coppia di genitori felici che tiene orgogliosamente in braccio il loro bambino. L’immagine ha scatenato un’ondata di commenti su un aspetto teoricamente secondario: le ascelle non depilate di Indenbirken.