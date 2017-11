Leoni e tartarughe marine live dal Kenya, le riserve naturali in streaming

Uno smartphone, una connessione internet, Periscope installata et voilà ci si catapulta (seppur virtualmente) nelle riserve kenyote. Sembrerà di essere lì, sulla jeep, a fianco delle guide e dei rangers: per la prima volta infatti va in onda in streaming #Kenyalive, un'iniziativa che prevede la messa in onda di 50 live streaming nel giro di 11 giorni.

Telecamere all'avanguardia e natura selvaggia

Leoni, tartarughe e delfini