Libia, esecuzioni sommarie di civili a Sirte. Crimini di guerra per l’Onu

Non meno di quarantanove persone sono state assassinate dal gruppo Stato Islamico nella città di Sirte, in Libia, dallo scorso mese di febbraio. A rivelarlo è l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), secondo la quale le vittime sarebbero state decapitate o fucilate perché ritenute spie o per blasfemia.

Rastrellamenti notturni, esecuzioni pubbliche

#ISIS terrorizes population from Libyan stronghold. Executions for sorcery & “insulting God” https://t.co/GxWaOKhDcd pic.twitter.com/nDKyohhYXy — Human Rights Watch (@hrw) 18 maggio 2016

“Mancano medici, farmaci, generi alimentari”

Immagine di apertura: ©Majid Saeedi/Getty Images