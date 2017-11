Libri ‘con lo sconto’, che bel regalo per l’ambiente

EdA card e la nuova iniziativa che Edizioni Ambiente propone ai lettori sensibili alle tematiche della sostenibilita e della cultura ambientale. In pratica... tutti i lettori delle pagine della sezione Ambiente di LifeGate.it... per scegliere, acquistare e ricevere a casa tutti i libri in catalogo di Edizioni Ambiente, risparmiare, e non pagare costi di spedizione aggiuntivi. Si tratta di una scheda personale prepagata e ricaricabile, disponibile a partire dal 21 novembre, che permette di acquistare i libri della Casa Editrice, con uno sconto immediato sul prezzo di copertina del 20 o del 25%. EdA card è un nuovo metodo d'acquisto facile da utilizzare che in più offre risparmio e comodità. E, perche no?, può essere anche un'idea originale per un regalo. Due le formule disponibili: EdA card Blu costa 80 euro ma vale 100 euro (sconto del 20%) EdA card Rossa costa 150 euro ma vale 200 euro (sconto del 25%) Ogni volta che si usa, viene scalata la somma spesa. Diventare titolare di EdA card e semplice perche basta andare sul sito internet www.edizioniambiente.it, scegliere in homepage la carta preferita e, seguendo le istruzioni, compilare un form con i propri dati (o della persona alla quale si vuole regalare). Chi non volesse ricorrere all'ordine on line, puo rivolgersi direttamente alla Casa Editrice per telefono (02 45487277) o per mail. Dopo qualche giorno l'intestatario riceverà la tessera (personale e dotata di un codice univoco) direttamente a casa, senza spese postali. Si decide il pagamento con carta di credito o contrassegno, tramite banca o versamento postale. Una volta in possesso di EdA card, la scelta e l'acquisto dei libri da parte del titolare possono essere effettuati: - on line, compilando il form acquisti sul sito www.edizioniambiente.it - per e-mail, scrivendo a mario.pasquali@reteambiente.it - con un ordine telefonico, al numero 02 45487277 - via fax, allo 02 45487333 - direttamente nella sede della casa editrice, a Milano, in via Natale Battaglia 10. La card non dà diritto a sconti nelle librerie. EdA card e vitalizia e ricaricabile. Per effettuare la ricarica si procede come se ne comprasse una nuova. Stefano Carnazzi