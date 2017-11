Il primo premio LifeGate per la pubblicit

Idee creative e spirito d'innovazione per promuovere un approccio responsabile al consumo: questo in sintesi lo spirito dei riconoscimenti assegnati il 26 maggio nella serata di premiazione della settima edizione del Press & Outdoor Key Award.

Media Key è un punto di riferimento per gli operatori della comunicazione. Ha un'area editoriale sia cartacea che digitale. Pubblica riviste mensili (Media Key e Tv Key), cura una webTv in full screen e una newsletter con aggiornamenti quotidiani. Organizzano importanti eventi per premiare la creatività pubblicitaria italiana come il Key Award, il festival del film pubblicitario italiano giunto alla 42° edizione, l'Interactive Key Award dedicato al mondo del Web e il Press & Outdoor Key award - che premia le campagne stampa, affissione e le forme di comunicazione in esterna (ovvero, comunicazione non convenzionale).

In questa edizione del Press & Outdoor Key award si sono aperte le candidature alle pubblicità incentrate sull'ecosostenibilità. Un premio dedicato alle campagne di comunicazione stampa e outdoor che hanno saputo coniugare innovazione e idee creative con un messaggio di sensibilizzazione verso le tematiche della sostenibilità.



Per la prima volta è stato istituzionalizzato un riconoscimento che premia, oltre all'originalità dell'idea creativa e allo spirito d'innovazione, la capacità di promuovere un cambiamento ecologico.

Molte ricerche di settore affermano che ormai la maggioranza dei consumatori a livello globale preferisce acquistare prodotti di aziende con una forte reputazione verde, mentre addirittura il 90% degli italiani richiede prodotti che "non implichino un rapporto predatorio con la terra" e il 67% ritiene di poter influenzare il comportamento delle aziende dichiarandosi pronto a "punire" i comportamenti irresponsabili.

Questo primo premio LifeGate è stato pensato per le aziende che hanno recepito questi stimoli e ne hanno fatto punti fondamentali per la propria attività e per la propria comunicazione.

