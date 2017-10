L’incendio che devastò la Città della Scienza di Napoli

Un giorno che è ancora vivo nella nostra memoria. Un atto criminale che ha devastato il polo per la divulgazione scientifica più importante d'Europa. Un atto che mandò in fumo il sogno di molti di fare di Napoli l'ombelico culturale e scientifico del nostro Paese. Furono quattordicimila i metri quadri distrutti in poco tempo, divorati dal fuoco che, si seppe dai rilievi della scientifica, fu appiccato in otto diversi punti. Nei giorni successivi furono ritrovate anche alcune taniche di benzina. Una vera e propria operazione chirurgica.

Le fiamme a Città della scienza sono ferite. È fondamentale che da quella cenere si possano impastare nuove energie http://t.co/gJfX5eraLU — Roberto Saviano (@robertosaviano) 5 Marzo 2013