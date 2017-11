Chi era Liu Xiaobo, il premio Nobel che si è ribellato contro la Cina

Gli era stato diagnosticato un cancro al fegato in fase terminale nello scorso mese di maggio. Liu Xiaobo, dissidente cinese premio Nobel per la Pace nel 2010, è morto giovedì 13 luglio. Aveva 61 anni. Nel 2009 fu condannato a undici anni di carcere per “attività sovversiva”: dal 26 giugno, in ragione delle sue condizioni di salute, gli erano stati concessi la libertà condizionale e il ricovero presso l’ospedale di Shenyang. Nel frattempo, numerosi paesi stranieri avevano lanciato appelli al governo di Pechino affinché consentisse all’uomo di lasciare la Cina per farsi curare.

