Lo spreco nascosto dei tablet in standby

I 14 miliardi di dispositivi elettronici presenti nel mondo, dalle console per videogiochi ai modem, dai tablet ai laptop, sempre online anche quando sono in standby, producono uno spreco energetico sempre maggiore. Ne parla chiaramente il rapporto della International Energy Agency (Iea): nel 2013, lo spreco energetico è stato quantificato in 80 miliardi di dollari e si conta che nel 2020, con l'aumento dei dispositivi, salirà a 120 miliardi di dollari.