Lombardia: peggiorata la legge sul randagismo

La Giunta Regione Lombardia ha presentato il ddl 68 col quale consentirà ad imprenditori privati di beneficiare di fondi pubblici per il risanamento e la costruzione delle proprie strutture private. Ciò significa che il "privato" che spesso viene accusato di governare strutture lager, sarà ulteriormente facilitato nel gestire il randagismo al solo scopo lucrativo, potendo impiegare tali fondi per funzioni da cui trarre sostanziosi profitti, come ad esempio l'allevamento, e/o il pensionamento, rimanendo assolutamente incontrollato. Tutto ciò nel più totale dispregio della legge 281 che prevede che i comuni costruiscano canili pubblici dove finalmente il randagismo venga gestito con trasparenza, e in funzione di un vero benessere animale - impedendo le speculazioni vergognose che oggi rappresentano il più squallido business sulla pelle di poveri creature indifese - con l'ausilio prezioso delle associazioni di volontariato, vituperate, reiette e regolarmente costrette, con le sole proprie forze, a riparare ai danni perpetrati da chi non dovrebbe nemmeno accostarsi agli animali. Il progetto di legge è già all'ordine del giorno della III Commissione Sanità e Assistenza, che si è riunito mercoledì 26. Ci chiediamo: • Come è possibile che la Giunta regionale prenda queste decisioni, senza nemmeno coinvolgere la Consulta Regionale Randagismo appositamente istituita dal Legislatore Regionale quale organo consultivo della Giunta? • Come è possibile che la Giunta, dopo che il Legislatore Regionale (con un emendamento che fu presentato dall'allora Consigliera Regionale Monica Rizzi) aveva cancellato dal testo originario della legge 16/2006 le parole "privati imprenditori" tra i soggetti ai quali i comuni possono demandare il servizio di custodia dei cani, decida ora che tali soggetti non solo rientrino a pieno titolo, ma esplicitamente preveda per loro anche la possibilità di beneficiare di fondi pubblici? La Lega Nazionale per la Difesa del Cane chiede il sostegno dei cittadini e delle associazioni interessate per contestare tali nefandezze.