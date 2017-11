Londra, attacco al parlamento a Westminster. Quattro vittime, attentatore abbattuto

23 marzo, 10:00 - Sette persone sono state arrestate in raid condotti dopo l'attacco a Westminster nelle città di Birmingham e Londra e in altre parti del paese. Il capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley ha dichiarato: "Le indagini a Birmingham, Londra e altre parti del paese continuano. Ci portano a credere che l'attentatore abbia agito da solo, ispirato dal terrorismo internazionale. In questa fase non abbiamo informazioni specifiche riguardo ad altre minacce alla sicurezza". Rowley non ha rivelato l'identità dell'attentatore ma ha confermato che è collegato agli arresti fatti a Birmingham. 23:35 - Si aggrava il bilancio dell'attacco. La polizia ha fatto sapere che i morti sono quattro, ai quali si aggiunge l'attentatore. Una quarantina i feriti, di cui molti in condizioni gravi. Il primo ministro inglese Theresa May ha parlato di “attacco terroristico brutale e perverso”. 21:30 - Attorno alle 21, ora italiana, i 400 parlamentari presenti alla Camera dei Comuni sono stati fatti uscire dall'edificio. 20:49 - Channel 4 ha fatto il nome di Abu Izzadeen, indicandolo come l'attentatore ucciso a Londra. Si tratta di un noto predicatore, ma il suo avvocato ha smentito il convolgimento comunicando all'emittente Abc che il suo assistito è in carcere e pertanto non può aver commesso il fatto. 20:15 - La Bbc ha pubblicato un primo video degli attimi successivi all'attacco.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) 22 marzo 2017

Il capo dell'antiterrorismo inglese, Mark Rowley, ha comunicato un primo bilancio: le vittime sono quattro, tra le quali un poliziotto e lo stesso attentatore

La stessa polizia ha fatto sapere che i feriti sono circa venti.

Appare ormai chiaro che i due attacchi, quello sul ponte di Westminster e quello a Old Palace Yard, l'ingresso principale del parlamento inglese, sono stati perpetrati dalla stessa persona.

La pista terroristica è quella privilegiata dagli inquirenti britannici.

Non è nota l'identità dell'attentatore.

Four people were killed in the #Westminster terror attack, including the police officer who was stabbed and his attacker - Scotland Yard pic.twitter.com/jkCyXlhPhx — The Telegraph (@Telegraph) 22 marzo 2017

A map details the attack outside the UK Parliament building in Westminster pic.twitter.com/RPSbt80hlp — Press Association (@PA) 22 marzo 2017

MORE: London ambulance service says it has treated at least 10 patients on #Westminster Bridge. Watch live video: https://t.co/HhE69flgiB pic.twitter.com/q4cS1MuBbu — Reuters Top News (@Reuters) 22 marzo 2017

My statement on the incident near Parliament Square this afternoon. Please visit https://t.co/NzFxlDdZ9N for the latest information. pic.twitter.com/T4s43cGzub — Mayor of London (@MayorofLondon) 22 marzo 2017

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 marzo 2017

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 marzo 2017