Londra punta tutto sull’economia circolare

Trasformare il nostro modello economico, rendendolo più sostenibile, inclusivo e rispettoso del Pianeta e delle persone, è indispensabile. Non stiamo più parlando di “se”, ma di “quando” e “come”. Nessuno, però, nega il fatto che sia un processo difficile, impegnativo, sfidante. Ci vuole una netta volontà politica, supportata da adeguati strumenti finanziari. Senza andare troppo lontano, una grande lezione può arrivarci anche dall'altra parte della Manica. Per la precisione, dai progetti per l'economia circolare appena lanciati da Londra e dal Galles.

Londra vuole recuperare il tempo perduto

Come funziona il progetto del Galles

La filosofia dell’economia circolare

Foto in apertura © Dan Istitene / Getty Images