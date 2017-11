Aggiornamento 16 settembre - Le forze dell'ordine inglesi hanno confermato che quello alla metropolitana di Londra è stato un attentato terroristico, effettuato per mezzo di un ordigno rudimentale. Il numero totale di feriti, secondo quanto indicato dalle aurotità londinesi, è pari a 29. Nessuno versa in gravi condizioni. L'Isis ha rivendicato il gesto. Un ragazzo di appena 18 anni è stato arrestato a Dover. Secondo la Bbc si tratta dell'autore della tentata strage.

.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu