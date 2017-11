Un furgone che si abbatte sulla folla, la furia omicida che prende di mira i cilenti di pub e ristoranti. E poi la caccia all’uomo, i turisti che corrono in preda al panico, il ronzio continuo degli elicotteri, i posti di blocco, la polizia ovunque a sirene spiegate. Il drammatico copione del terrorismo si è ripetuto una volta ancora sul territorio del Regno Unito.

Earlier this morning, Assistant Commissioner Mark Rowley made the following statement regarding the #LondonBridge & #BoroughMarket incidents pic.twitter.com/5q7ssSpUnJ

My statement on the cowardly terrorist attack in London tonight: https://t.co/7GYYdImIU8 Please continue to follow @metpoliceuk for updates pic.twitter.com/xxTbH2o2JN