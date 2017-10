Heathrow di Londra, l’ampliamento dell’aeroporto non convince nessuno

Il governo di Londra ha dato il via libera alla costruzione di una terza pista per l'aeroporto di Heathrow, il primo storico aeroporto situato nella parte ovest della città. Un progetto dal costo stimato in 17,6 miliardi di sterline (circa 19,6 miliardi di euro). Nonostante il bacino di Londra sia servito da cinque aeroporti, è dagli anni Quaranta che non si costruisce una pista a piena lunghezza e da anni si discute della necessità di ampliare la capacità aeroportuale della capitale.

Meglio Heathrow o Gatwick?

Le conseguenze per l'ambiente

Come troppo spesso accade però, ad essere sacrificato è l'aspetto ambientale. Molte voci si sono alzate contro questa scelta. In primis, quella del sindaco di Londra Sadiq Khan che si è espresso senza mezzi termini. Khan si è sempre opposto alla scelta di Heathrow sulla base di valutazioni ambientali sostenendo con decisione l'opzione Gatwick.

Come spiega il primo cittadino infatti, già adesso, in molte delle zone intorno a Heathrow vengono superati i limiti di inquinamento acustico e dell'aria, situazione che andrà peggiorando dopo l'ampliamento dell'aeroporto che si stima porterà ad un incremento di 260mila voli all'anno.

In fumo 569 ettari di terreno

Il governo promette che non saranno realizzate infrastrutture se i valori ambientali non saranno messi in regola e annuncia una serie di iniziative di compensazione. Intanto però saranno utilizzati 569 ettari di terra, inclusi 400 ettari di area verde circostante la città, la cosiddetta greenbelt.

Il nuovo progetto prevede inoltre la demolizione di quasi 800 abitazioni nelle comunità circostanti, e un aumento delle spese per i contribuenti dovuta anche all'adeguamento delle infrastrutture dei trasporti per raggiungere l'aeroporto. Tra le varie modifiche, l'affollatissima autostrada a sei corsie M25 dovrà essere interrata, salvo realizzare un nuovo progetto che prevede di costruire la pista sopra all'autostrada. Un inceneritore dovrà inoltre essere spostato altrove e una piana alluvionale sarà danneggiata, compromettendo la sua utilità nella gestione degli allagamenti.

Heathrow, una scelta che non convince