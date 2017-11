Londra, le esplosioni non fermano il G8

Esplosioni su metrò e bus a Londra. La prima esplosione è avvenuta alle 8.51 (9.51 in Italia) nei tunnel sotterranei che collegano le stazioni di Aldgate East, Moorgate e Liverpool, nella City. Poi alle 8.56, è toccato alla Piccadilly Line, con un'esplosione tra le stazioni di King's Cross e Russel Square. La terza deflagrazione è avvenuta alle 9.17, nella stazione di Edgware Road, su un treno. L'ultima si è verificata sull'autobus numero 30 a Tavistock Palace, verso Russel Square, alle 9.47. Decine le vittime, decine i feriti. "E' particolarmente barbaro che questo accada proprio nel giorno in cui le grandi nazioni sono sedute al tavolo per discutere di ocme risolvere il problema della povertà in Africa e il cambiamento climatico". Sono le parole di Tony Blair. "E' presumibile pensare che questi attentati siano stati pensati, progettati per coincidere con l'inizio del G8". Il premier britannico parte, va a Londra, ma tornerà in serata a Gleneagles. Ma, a quanto pare, i lavori continueranno. E' una tragedia eccezionale, ma il messaggio vuol essere: i temi della povertà in Africa e dell'ambiente rimangono in discussione al G8. Le decisioni saranno prese.