Cosa c’entra la luce con l’ambiente

L'Anno internazionale delle luce (Iyl 2015) è dedicato a quella considerata come fonte di vita primaria nel nostro pianeta. Basti pensare ad uno dei processi più noti in natura, la fotosintesi, che ha modificato milioni di anni fa, lo strato - sottilissimo - che ci protegge dallo spazio profondo. Luce come illuminazione. L'illuminazione rappresenta, secondo le stime dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), il 20 per cento dei consumi globali di elettricità. L'illuminazione, che spesso diamo per scontato, è fondamentale per l'innovazione e la crescita della società. Altrettanto fondamentali sono le ultime soluzioni tecnologiche, che puntano su efficienza energetica, convenienza e facilità di impiego.

Image courtesy ATLAS experiment © CERN

Immagine in evidenza © Titan Solara