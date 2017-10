Da Lugano una possibile cura per l’Hiv e una soluzione per l’amianto nell’acqua

Trovarsi in una sala con alcuni dei migliori scienziati e ricercatori del mondo non è cosa di tutti di giorni. A Lugano, per un fine settimana, è stato possibile, grazie al High-tech for Peace Foundation Forum. L'evento, organizzato dall'omonima fondazione, ha visto la partecipazione di personalità riconosciute in tutto il mondo per le loro ricerche su acqua, genetica, energia, medicina.

Le risorse naturali come base per la pace globale

L'acqua è in pericolo. Causa amianto

Prof. Khalili explain his gene editing for elimination of #Hiv #Aids, really new hope for human diseases. pic.twitter.com/9rSwBI38yB — Rudi Bressa (@RudiBressa) 27 maggio 2016

La genetica per sconfiggere malaria ed Hiv