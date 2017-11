Ma che musica, maestro!

L?atmosfera che si respira entrando nella sala che ospita il XXI Convegno Internazionale di bioacustica, è informale e colloquiale.

Seduti fianco a fianco si possono incrociare studenti, ricercatori e guru internazionali della disciplina. ?Questo è il nostro intento - esordisce Gianni Pavan, presidente del CIBRA(Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Ricerche Ambientali) ? in questo modo le informazioni scorrono più agevolmente e tutti hanno la possibilità di apprendere dagli altri metodi e risultati?.

Le domande e le curiosità a cui dare risposta sono tante.

Perché ascoltare, registrare ed analizzare i suoni e le voci prodotti dagli animali?

?Come noi, anche gli animali comunicano tra di loro, in maniera sicuramente diversa, ma comunque essenziale per la sopravvivenza del gruppo ? spiega il dottor Pavan ? questa disciplina, componente dell?ecologia e dell?etologia, ci aiuta a capire le dinamiche che si instaurano all?interno delle diverse specie?.

?Gli animali ? continua - producono suoni principalmente per tre motivi: per l?accoppiamento, per difesa e per dare l?allarme in presenza di pericoli?.

Quindi anche all?interno di una stessa specie ci possono essere diversi linguaggi, quasi delle inflessioni dialettali?

?Sì, e non solo. Si è visto che, quando due diversi gruppi familiari di megattere si incontrano, si scambiano i canti usati, a volte addirittura imitando o copiando dei pezzi?.

Si può parlare di nascita di nuovi modelli culturali?

?Certamente. La diversità non è solo a livello genetico, ma grazie a questi scambi, vengono elaborate e trasmesse nuove informazioni, una vera e propria crescita culturale?.

Si è parlato di inquinamento acustico e perdita di biodiversità, qual è la relazione che li lega?

?Sono molti esempi che provengono dal mondo degli uccelli. In zone disturbate (centri abitati, autostrade, aree densamente popolate), gli uccelli fanno fatica a comunicare. Più rumore c?è, più il canto si fa forte, più energia si consuma. In altri casi ? incalza Pavan - l?aumento di tono li porta a sovraesporsi ai pericoli e ai predatori?.

Provate ad immaginare di dover urlare tutto il giorno per farvi capire, ad un certo punto non ce la fate più e rinunciate. Questo accade a molte specie di uccelli: niente canto, niente accoppiamento, niente figli. E il numero di individui tende a calare drasticamente.

Come si opera per effettuare una registrazione?

?Innanzitutto si deve lavorare sul campo, cioè all?aperto. Si fanno una serie di ricognizioni per trovare il luogo ideale dove ci si può soffermare, per esempio in riva ad uno specchio d?acqua o in una radura. Una volta lì, in massimo silenzio e grazie a potenti microfoni direzionali, si inizia a registrare. Dal gracidare di una rana, ad una piacevole conversazione tra pettirossi?.

?Diverso è il discorso per quanto riguarda la registrazione dei mammiferi marini. In questo caso, si necessita di attrezzature più sofisticate, come per esempio dei sonar passivi, che possono captare i canti dei capodogli fino a 20 km di distanza?.

Congedandomi dal dottor Pavan, sento provenire dalla sala un curioso fischiettio. È una giovane ricercatrice australiana che sta imitando alla perfezione il canto di un uccello non meglio precisato.



Rudi Bressa