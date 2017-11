La notizia è arrivata nel pomeriggio dell’11 gennaio. Un convoglio della Croce Rossa internazionale è riuscito a penetrare a Madaya, a poche decine di chilometri dalla capitale della Siria, Damasco, e dalla frontiera libanese. Assediata da sei mesi dall’esercito del presidente Bashar al Assad, la città vive in condizioni devastanti. Da ottobre, le organizzazioni umanitarie non erano più riuscite a fornire rifornimenti ai 42mila abitanti, ridotti letteralmente alla fame. Solamente all’inizio di gennaio il regime siriano ha autorizzato l’ingresso di nuovi convogli di aiuti.

#BREAKING first trucks entering #Madaya #Fouaa #Kefraya. Offloading of aid expected to last throughout night #Syria pic.twitter.com/sGD6uMnlqT