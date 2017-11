Perché il segreto del made in Italy è la coesione

La vulgata vuole che le imprese più spregiudicate, quelle focalizzate solo sul proprio tornaconto economico, alla fine dei conti guadagnino di più. E che la responsabilità sociale sia una sorta di sacrificio che va a discapito dei profitti. Nulla di più sbagliato. Le imprese che portano avanti il made in Italy nel mondo sono proprio quelle "coesive", cioè che stringono relazioni virtuose con le altre imprese, le comunità, le istituzioni, i consumatori e il terzo settore. Lo dimostra Coesione è competizione, il report presentato l’8 luglio in occasione del Seminario estivo di Symbola che si è tenuto a Treia, in provincia di Macerata. Lo studio è stato realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere in partnership con Consorzio Aaster e Aiccon e con il sostegno di Enel e Comieco.

Nel mondo avanza il made in Italy responsabile

La geografia della coesione