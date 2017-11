Mali, (nuove) case di fango per salvare gli alberi

Costruire una casa, in Mali, non è cosa per tutti. Costa, sia dal punto di vista economico, sia ambientale, specialmente per chi abita nei villaggi più poveri del sud del Paese africano. Per la struttura principale servono alberi che sarebbe meglio non tagliare, mentre per i tetti si usa il metallo, costosissimo e tra l'altro per nulla in grado di riparare gli abitanti dall'eccessiva calura estiva. E allora, visto che sono in molti a non avere una casa, gli alberi vanno preservati e bisogna adattarsi al clima sempre più ingrato, si cambia. Da qualche tempo in Mali si è ricominciato a costruire case in fango, con un nuovo stile: quello nubiano, tipico della regione che comprende l'Egitto meridionale lungo le rive del Nilo e la parte settentrionale del Sudan. Le case di fango non sono infatti una novità assoluta in questa zona: quelle coi tetti piatti si costruiscono infatti dal XIII secolo.

Foto: ©Joe Penney

Foto: © Wikipedia.it

Foto di copertina: ©www.a4architect.com