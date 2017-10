Maltempo in Piemonte e Liguria, prevenire è meglio che curare

Tra il 24 e il 26 novembre le regioni Piemonte e Liguria sono state interessate da un'emergenza maltempo caratterizzata da forti piogge e fiumi in piena. In particolare, in Piemonte i fiumi Po e Tanaro sono straripati in alcuni punti facendo tornare alla memoria l'alluvione del 1994. Nonostante la quantità di acqua caduta sia maggiore del '94, in Piemonte ci sono state pochissime vittime - una per l'esattezza, in Val Chisone- e i danni hanno riguardato soprattutto coltivazioni, strade, ponti e abitazioni. In totale il danno economico è stato quantificato in 1 miliardo di euro, danno che riguarda soprattutto la perdita di raccolti agricoli. Il presidente del consiglio Matteo Renzi ha dichiarato che "nelle prossime ore, quando il governo riceverà la richiesta di stato di emergenza, si muoverà in modo immediato".

Stop alla cementificazione selvaggia

Le tre cose da fare

basare le priorità di intervento sulla scala di bacino idrografico elaborate dalle autorità di distretto; utilizzare l’intera cifra di 1,9 miliardi di euro della legge di Bilancio 2017 alla prevenzione e all’emergenza idrogeologica e sismica invece di destinare queste risorse “a pioggia” per interventi non prioritari; appoggiare alla Camera l’emendamento "salva suolo" al disegno di legge di Bilancio 2017 approvato in Commissione Bilancio su proposta della Commissione Ambiente.

Quando la comunicazione funziona: il caso di Alba