Cercasi moglie per salvare la specie

Il Mangarahara cichlid è un pesce tropicale chiamato così perché scoperto per la prima volta nel fiume Mangarahara, in Madagascar. In natura è stato dichiarato estinto a causa della costruzione di una serie di dighe sul fiume che hanno prosciugato il corso d'acqua originale e rovinato irrimediabilmente l'habitat. Gli unici tre esemplari al mondo, già in età avanzata, vivono in cattività e sono tutti maschi. Due si trovano nello zoo di Londra (l'altro è a Berlino) il quale sta cercando di far partire un programma di conservazione attraverso un appello agli acquari di tutto il mondo nel tentativo di trovare una femmina prima che sia troppo tardi, ma finora nessuno ha risposto positivamente. "Penso ci siano poche chance di far sopravvivere la specie" ha dichiarato Brian Zimmerman, direttore dell'acquario dello zoo di Londra intervistato dalla Bbc. "Non sono molto fiducioso. La crisi dei pesci d'acqua dolce riguarda molte specie in tutto il mondo e più i corsi d'acqua vengono deviati e sfruttati dall'uomo più diventa difficile salvare i pesci che li popolano". Il Mangarahara cichlid, definito "gorgeously ugly" (splendidamente brutto) dalle persone che lavorano nello zoo londinese, appartiene alla famiglia dei ciclidi considerata tra le più intelligenti ed evolute del mondo sottomarino. L'unione tra un maschio e una femmina può durare molti anni, o tutta la vita. Chiunque avesse informazioni riguardo la possibilità di trovare un'esemplare di ciclide può contattare lo zoo di Londra: fishappeal@zsl.org; oppure si può diffondere l'appello su Twitter con l'hashtag #fishappeal. La fedeltà è assicurata.