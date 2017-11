Sono andati a piedi dall’Olanda a Parigi. Per difendere l’ambiente

Sono partiti il 1 novembre da Utrecht, in Olanda, e arriveranno domani a Parigi. Niente auto, moto o aerei: i quasi seicento chilometri di strada che dividono le due città sono stati percorsi a piedi, in ventotto giorni. Obiettivo: raggiungere la capitale francese alla vigilia dell’avvio della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul Clima, la Cop 21, e chiedere un'azione immediata per lottare contro i cambiamenti climatici.