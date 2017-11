Maria Elisa Villa, bioarchitetto, al Salus di Bolzano

Cosa vuol dire per lei bioarchitettura? Sono convinta che il termine bioarchitettura è improprio. Cerco di spiegarmi meglio: il prefisso bio è superfluo in un contesto tecnico-professionale-culturale perché dovrebbe essere scontato, perché appartenente di per sé all'espressione di tale operato. Invece in Italia non lo è, così bisogna identificarsi con appellativi di sorta. L'architettura deve ritornare ad essere una reale espressione della relazione funzione-forma-materia nella ricerca evolutiva per il benessere dell'uomo. Nella fattispecie è la bioedilizia che riguarda tecniche costruttive e applicative dei materiali presenti nella tradizione locale, riqualificati dalla tecnologia moderna. La figura del cosiddetto bioarchitetto è quella di un professionista che sa comprendere i bisogni dei committenti e delle problematiche spaziali legate al loro soddisfacimento, li sa filtrare attraverso la propria creatività progettuale, realizzando manufatti edilizi per una migliore qualità del vivere. Perché In Italia la bioarchitettura è ancora a livelli elementari rispetto a molti paesi europei? Ritengo che questo sia dovuto essenzialmente a due motivi. Uno culturale e l'altro, di conseguenza, economico. L'aspetto consumistico molto radicato nella nostra cultura induce un utente a scegliere materiali e sistemi costruttivi seguendo le consuetudini del mercato e non valutando invece i propri bisogni e/o credi. Oggi nessuno, se non i bioarchitetti e i naturopati, induce il bisogno che si può star meglio in casa, così come sul posto di lavoro, scegliendo di usare materiali forse esteticamente meno belli e pregiati, ma naturali e quindi compatibili con il sistema biologico e con il proprio ecosistema. Quindi la difficoltà di crescita della bioarchitettura sta nel fatto che la scelta di alcuni committenti rimane un caso isolato del mercato, a differenza dei Paesi d'oltralpe dove si costruiscono anche villaggi sperimentali, si promuovono architetture organiche ed ecocompatibili, alla luce di un investimento reale sul benessere dell'uomo e del suo ecosistema e non solo perseguendo fini economici di risparmio e di ammortamento dei costi. Cosa riserva il prossimo futuro alla bioarchitettura italiana? Penso che lo sviluppo della bioarchitettura si muoverà più che attraverso il singolo professionista, lungo i binari delle amministrazioni comunali. In tal senso alcuni Comuni italiani (in Veneto, Toscana, Emilia Romagna) sono già di esempio. Grazie all'impegno professionale di bioarchitetti presenti nel loro organico, hanno realizzato, o permesso di realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica in bioedilizia. Che cosa caratterizza la qualità della vita in una casa biologica? Armonia ed equilibrio dell'ambiente domestico, in risonanza fisico-energetica con chi vi abita. Sia chiaro che ciò è percettibile nella sensazione di benessere generale che l'ambiente costruito emana. Quali sono gli interventi generalmente richiesti dalla sua committenza? A parte gli interventi di progettazione residenziale, realizzo molti interventi di ristrutturazione. Mi sento estremamente responsabile del "divenire" dello spazio costruito e, come tale, curo molto la mia presenza in cantiere. Dalla maggiore o minore sensibilità di un committente o di un'impresa edile dipende l'impiego di prodotti quali la calce e i mattoni anziché il cemento, il sughero anziché il polistirolo o derivati dal petrolio, il legno e le pitture alla caseina o ai silicati e, la conseguente applicazione di tecniche costruttive quali murature portanti, coperture e solai in legno, e opere impiantistiche per la realizzazione di manufatti edilizi biocompatibili. Tomaso Scotti