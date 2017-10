Mariarita Costanza. Il mio sogno è veder nascere una Murgia Valley

Se, parafrasando lo scrittore e filosofo Fëdor Dostoevskij, ci convincessimo che “le donne salveranno il mondo” e che una nuova stagione di benessere sociale e ambientale possa essere garantita attraverso l’uso razionale e sostenibile delle nuove tecnologie digitali, il nostro sguardo potrebbe essere attirato prima, e catturato poi, da quello gentile, appassionato e tenace di Mariarita Costanza. L’ingegnere elettronico di Gravina in Puglia è il direttore tecnico di Macnil, l’azienda, oggi leader in Italia per l’automotive, fondata col socio e marito Nicola Lavenuta nel 2000. Macnil, oltre all’internet delle cose, agisce anche nei settori delle smart city e del digital mobile marketing. I successi conseguiti negli ultimi anni, ancor più da quando è nata la collaborazione con il Gruppo Zucchetti (uno dei colossi italiani nella produzione di software), l’hanno proiettata tra le realtà innovative più interessanti ed intriganti del panorama italiano. Un’eccellenza del Mezzogiorno che abbiamo voluto incontrare per conoscere questa storia di successo.