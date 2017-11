Marine Le Pen: se vinciamo noi, addio alla cooperazione internazionale

“Penso che non rientri affatto nel ruolo della regione il pagamento di zanzariere per proteggere i detenuti del Senegal dal rischio di contrarre la malaria. Da noi tumori e altre malattie gravi sono devastanti, e abbiamo bambini affetti da autismo che siamo costretti a far curare in Belgio perché non abbiamo le strutture adatte. È per questo che, se vincerò, sopprimerò ogni programma di cooperazione internazionale”. Firmato Marine Le Pen, la candidata alla presidenza della regione francese Nord-Pas de Calais, che in un’intervista concessa alla radio Rmc ha rivelato il progetto, già bollato come “indegno” da Annick Girardin, segretaria di stato allo Sviluppo, del gruppo dei Democratici e Progressisti.