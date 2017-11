Promossa da Ecodom, il Consorzio Italiano di Recupero e Riciclaggio degli Elettrodomestici e realizzata Mario Guerra, artista italiano che ha focalizzato la sua creatività sulla fotografia industriale, la mostra presenta diversi scatti che ritraggono la materia durante i suoi diversi stati.

Scatti dei quali si percepisce appena l'origine, ma si comprende la destinazione. Freddo acciaio non ancora stampato, materia grezza non lavorata, un particolare cromato di un elettrodomestico in progettazione. Materia prima trasformata dall'uomo e dalla tecnologia, infine dismessa e riciclata.- dichiara Guerra - che cercano in modo grafico e pittorico l'unità artistica tra la materia prima, il manufatto, che questa diviene e, ancora, la stessa materia una volta riciclata . Privata di ogni sua funzione e regola, la materia diventa se stessa, prendendo vita in modo quasi romantico proprio perché libera di esistere in un altro modo per un'altra ragione. Il dettaglio astratto di un metallo o di un design può diventare allora una provocazione eanche...".di Ecodom Paolo Zocco Ramazzo, anche in questa occasione è stato sfruttato il linguaggio dell'arte per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salvaguardia ambientale.