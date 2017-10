Mario Tozzi: “In equilibrio… sulla Terra”

Nel campo della ricerca è autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche e di oltre 70 comunicazioni a congressi. Collabora con le Università di Roma "La Sapienza" e "Roma Tre". Sei riuscito a parlare di scienza e di ambiente con successo a un pubblico grande come quello del sabato sera televisivo. Hai quindi un osservatorio privilegiato sulla situazione dell'ambiente in Italia. Quali sono secondo te i problemi più gravi? Be', dal punto di vista ambientale... non ce ne facciamo mancare nessuno. Ci sono quelli determinati dal rischio naturale, alluvioni, frane, terremoti. C'è il rischio artificiale, dovuto all'inquinamento cronico, e con episodi acuti... In più, c'è l'eredità dei dissennati anni '60, quando si è pensato che la rivoluzione industriale dovesse prendere piede anche in territori con una vocazione pastorale, agricola, o turistica. Una trasformazione il cui prezzo stiamo pagando oggi, e il cui vantaggio è dubbio. Allargando l'orizzonte, si discute molto del cambiamento climatico. Qual è la tua opinione sul fenomeno e sulle sue cause? I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti, nella storia del pianeta Terra. La differenza è che avvengono non più in migliaia di anni, ma in decenni. Un'accelerata che la Terra non sopporta. E perde l'equilibrio. Mentre siamo certi che la Terra continuerà a campare anche senza di noi, è difficile pensare il contrario. La Terra a un certo punto si riequilibrerà. Nel farlo, provocherà scompensi di cui soffriremo soltanto noi e gli altri esseri viventi, che peraltro non hanno alcuna colpa. Se le previsioni sono corrette, un cambiamento anche solo di un grado e mezzo può provocare sconvolgimenti epocali. Problemi, globali, che al singolo individuo possono sembrare lontani. Qual è il messaggio più chiaro per far capire che non è così, che è una cosa che riguarda tutti da vicino? E' molto difficile da far capire... Non è come la strada pericolosa dove ogni tanto c'è un incidente e allora si mette un semaforo. E' qualcosa che ci renderà difficile la vita, ma noi lo confondiamo col fatto che la nostra vita media è aumentata quindi ci sentiamo in un mondo migliore. In realtà il prezzo di questa vita media degli uomini l'ha pagato l'ambiente. E ci presenterà il conto, a un certo punto. E c'è da scommetterci che sarà salato. Ma fino a che non l'abbiamo davanti agli occhi... LifeGate, con il progetto Impatto Zero, cerca di riunire le aspirazioni sia delle persone che delle aziende a ridurre e a riparare i danni ecologici delle proprie attività. Ridurre e compensare, è la strada giusta? Ridurre i consumi e compensare è una strada giusta. Ha un forte valore simbolico, è positivo anche dal punto di vista mediatico, ma non solo: si può mettere in pratica. Può coinvolgere anche chi non si è mai occupato di questi temi. Si pensa che quando il problema è ambientale, così globale, tu puoi fare talmente poco per risolverlo che non fai addirittura a, perché è troppo grosso, ti spaventa... Invece con un'iniziativa di questo genere diventa fattibile una cosa che (anche per comodità) ritenevamo impossibile. LifeGate cerca di diffondere la consapevolezza che l'uomo deve vivere facendo parte dell'eco-sistema e non alle spalle della natura e che la qualità della vita è la strada per raggiungere la felicità. Qual è la tua strada? Cerco di educare, di spiegare, per quello che posso. Mi pare di poter dare competenza e passione. Sapere che ho contribuito a proteggere la natura, anche con piccole cose, già questo mi fa felice, mi dà soddisfazione. Davide Corallo