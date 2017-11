Mashrou Leila, la Giordania non è un paese per il pop

La notizia si è diffusa sui social network in un tweet. I Mashrou leila, la band indie-pop libanese in cima alle classifiche del Medio Oriente, non potrà esibirsi in concerto nella capitale giordana Amman il prossimo 29 aprile per decisione delle autorità nazionali. I cinque musicisti beirutini hanno confermato la cancellazione della performance con un post su Facebook.

Another reason not to live in #Jordan, #Lebanese band Mashrou' Leila now banned because it "contradicts religion" "https://t.co/n3rw8V4qQM — Scott Preston (@scottapreston) 27 aprile 2016

Pressioni per annullare il concerto di Amman

keep it coming babies. show em how loud we get. #بدنا_ليلى_في_عمان https://t.co/xOgWmRONHY — hamed sinno (@hamedleila) 26 aprile 2016

Lo sconcerto dei fan dei Mashrou leila sui social

Un sound che fa breccia dal Libano al Marocco

If u love independent music,then please go check this band on YT "Mashrou' Leila" plz,& check this out http://t.co/7bY27ouzXf #occupyarabpop — ☁️sam'٣☁️ (@asstheticASF) 18 maggio 2015

Even if the concert didn't happen, they proved how strong their lyrics are and what they can do.#بدنا_ليلي_في_عمان pic.twitter.com/8K3kJ4H43J — Sarah™ (@SarahIBSais) 26 aprile 2016