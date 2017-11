Toscana, il Masso delle fanciulle minacciato dalla costruzione di un impianto geotermico

In Toscana, la regione più boscosa di Italia, si trova la riserva naturale Foresta di Berignone che si estende nell’alta Val di Cecina nei territori comunali di Volterra e di Pomarance. In quest’area, caratterizzata da un ottimo stato di conservazione, dall’elevata naturalità e da una notevole biodiversità, si può ammirare il Masso delle fanciulle, angolo di straordinaria bellezza nel quale è possibile immergersi nelle acque verde smeraldo del fiume Cecina. La leggenda vuole che tre ragazze, per fuggire dalle attenzioni di un signorotto prepotente, si buttarono in acqua dal masso e annegarono, da qui il nome del luogo.