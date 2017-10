Matrix, Channel 4 e la grande bufala del riscaldamento climatico

Il riscaldamento del globo a causa delle attività umane è una bufala. Bush e le compagnie petrolifere hanno ragione. Questa la trama del documentario Wag - Channel 4, "The Great Global Warming Swindle", prodotto da Martin Durkin nel marzo 2007, che attribuisce al movimento verde uno scopo neo-imperialista per impedire ai paesi poveri di svilupparsi. Durkin non è nuovo a imprese del genere. Nel 1997 andò in tv "Against Nature", in cui gli ambientalisti erano ritratti come proto-fascisti. Nel 2000 curò una puntata del programma "Equinox" in cui collegava le protesi di silicone alla prevenzione del cancro al seno (che fu rifiutata dalla BBC). Bell'antagonista per Al Gore, tranne che per... Il background politico Durkin ha avuto stretti legami con il gruppo politico radicale Revolutionary Communist Party. L'RCP crede che la sconfitta del capitalismo sarà accelerata esacerbando i suoi peggiori effetti. I dati scientifici Durkin impiega strategicamente informazioni estremamente dubbie, molte delle quali screditate già da molto tempo prima che il documentario fosse mandato in onda... I garanti ...Cosa comprensibile, dato che c'è un solo advisor impiegato ed è Martin Livermore, la cui unica qualifica "scientifica" è di direttore della Scientific Alliance, associazione senza alcuna connessione con istituti di ricerca. Fondata nel 2001 da Robert Durward, strenuo anti-ambientalista del British Aggregates Association, è una lobby politica di Westminster nata per "contrastare il terrorismo verde". La Scientific Alliance gode di contributi da parte di organizzazioni USA che influenzano la politica di Bush sul clima. Il calibro degli scienziati I più attenti osservatori del green-washing mondiale hanno riconosciuto i soliti esperti sovvenzionati dalle industrie petrolifere (Fred Singer, Patrick Michaels, Patrick Moore) anche privi di credenziali scientifiche (Philip Stott, Piers Corbyn). Se si dispone di fondi sufficienti, è comunque possibile assemblare piccoli team di ricercatori capaci di difendere ogni vecchio interesse, a partire dal tabacco (i "medici delle sigarette"). Il taglio delle testimonianze Le numerose critiche non hanno dissuaso Channel 4 dal dare a Durkin un'invidiabile collocazione in prima serata (Canale 5 in seconda, poche ore prima del concerto globale Live Earth). Per questo uno degli intervistati, Carl Wunsch, professore di oceanografia al Massachusetts Institute of Technology, sta intentando causa contro l'emittente, protestando perché il suo punto di vista "è stato completamente stravolto e mal rappresentato", definendo il documentario "vicino alla pura propaganda, come si faceva nella seconda guerra mondiale". Cosa - riporta "The Guardian" - già capitata nel 1998 quando la Independent Television Commission rilevò che, nel realizzare una serie basata su argomenti simili, venne realizzato un pesante intervento di distorsione dei pareri degli intervistati attraverso un montaggio selettivo per adattarsi agli scopi del programma.