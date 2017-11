Mattanza di animali in Ohio

Gli elementi del thriller ci sono tutti: prima di suicidarsi con un colpo di arma da fuoco un uomo apre le gabbie del suo zoo liberando decine di animali, tra tigri, orsi e leoni. Gli animali, ovviamente disorientati, si riversano nelle strade del paese allarmando le autorità. Dopodichè arrivano i "nostri": lo sceriffo e la polizia locale danno vita ad una sorta di Columbine zoologica abbattendo indiscriminatamente leopardi, scimmie, grizzly e tigri del Bengala. Non si tratta di finzione. È successo nella contea di Muskingum, in Ohio. Le segnalazioni sono iniziate martedì pomeriggio, centinaia di chiamate avvertivano della presenza di animali selvaggi che vagavano liberi, scappati dalla riserva privata di Terry Thompson, che avrebbe aperto le gabbie poco prima di suicidarsi. Le precauzioni sono state immediate: sono state chiuse le scuole, gli abitanti sono stati invitati a restare in casa e per le strade è stato diffuso un messaggio d'allerta: "Attenzione agli animali esotici". Ciononostante la vicenda si è conclusa nel sangue con l'abbattimento di quasi tutti gli animali. Il bollettino delle bestie abbattute recita: diciotto tigri del Bengala, due lupi, sei orsi bruni, due grizzly, nove leoni, otto leonesse, un orso di montagna e una scimmia. Solo sei animali sono scampati alla mattanza e sono stati catturati vivi: un orso grizzly, tre leopardi e due scimmie. L'aspetto più drammatico della vicenda riguarda l'uccisione delle 18 tigri del Bengala, animale a rischio estinzione: si pensa che in natura ne sopravvivano meno di 2.000. Immediate le reazioni degli animalisti che si chiedono perché si è fatto fuoco sugli animali anziché utilizzare sedativi per catturarli. Lo sceriffo locale, Matt Lutz, difende l'operato della polizia: "Era notte fonda, non potevamo permettere che gli animali corressero in libertà per la città. Non avevamo abbastanza siringhe per addormentare le bestie, e la situazione era esplosiva. Non avevamo altra scelta che ucciderle prima che aggredissero le persone". Le associazioni animaliste chiedono che vengano riviste subite le leggi sul possesso di animali selvaggi, che non esistono negli Stati Uniti. "Questi animali devono vivere in luoghi appropriati con persone capaci di occuparsi di loro" sostiene il vice presidente dell'associazione ' Born Free USA', Adam Roberts.