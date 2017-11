Il restauro dei mausolei di Timbuctù fa voltare pagina al Mali

I quattordici mausolei di Timbuctù, una delle più famose città del Mali e dell'Africa settentrionale, sono stati restaurati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) dopo essere stati vittime della furia distruttiva di estremisti islamici nel 2012. L’inaugurazione è avvenuta il 19 luglio alla presenza della direttore generale dell’Unesco, Irina Bokova, e della ministra della Cultura e del Turismo del Mali Ramatoulaye Diallo N'Diaye. “Oggi è il giorno in cui voltiamo pagina e usciamo dal nostro periodo buio. La ricostruzione di questi mausolei ci aiuta a dimenticare quei momenti di dolore. Abbiamo mantenuto le nostre promesse, ecco perché siamo qui per dire no all’estremismo e sì alla pace”, ha detto il sindaco di Timbuctù, Halle Ousmane. L’intera città maliana è classificata come patrimonio dell’umanità per la sua storia e la sua ricchezza di arte e cultura. Nel periodo di massimo splendore, tra il Quindicesimo e il Sedicesimo secolo, a Timbuctù c’erano 180 tra scuole e università che ospitavano migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo musulmano. Cultura, arte, storia e tradizioni che una manciata di criminali ignoranti ha pensato di distruggere quando nel 2012 ha preso il controllo della città. Dei sedici mausolei presenti, quattordici hanno subito ingenti danni perché – a loro detta – simbolo d’idolatria, contraria ai dettami dell’islam. La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, ha reagito prontamente mettendo a disposizione fondi e manodopera per farli tornare a nuova vita. La ricostruzione è durata più di un anno per una spesa complessiva di circa 500mila dollari.