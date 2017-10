Metano: l’alternativa in movimento

Quali auto si possono trasformare a metano? "Qualsiasi auto a benzina. Dal nostro sito, l'utente può tranquillamente verificare se l'auto in possesso è trasformabile oppure no e con quale tipo di impianto". Che cos'è il metano? "È un gas naturale. Non è un prodotto - come qualcuno può pensare - derivato dal petrolio. È un gas già pronto all'uso, nel senso che è un tipo di carburante che, fin dall'origine, mantiene le proprie caratteristiche. Non contiene impurità, non ha zolfo, non ha composti di piombo o idrocarburi aromatici, per cui il livello di emissioni inquinanti allo scarico è molto basso. Inoltre la produzione di CO2 e molto inferiore agli altri carburanti". Dove si installa il serbatoio e che dimensioni ha? "Il serbatoio si installa nel bagagliaio. L'unica nota dolente forse è la forma: quella classica a bombola, che porta via un po' di spazio. Vi sono comunque alcuni modelli, prodotti per le case automobilistiche, che vanno collocati sotto la scocca dell'auto". Per quanto riguarda i distributori? "Nonostante il numero non sia paragonabile a quello dei distributori di GPL, il numero sta aumentando considerevolmente. Oggi il numero si attesta intorno ai 700 distributori, concentrati soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Marche e Toscana". L'auto alimentata a metano, è un'auto certamente ecologica se posizionata nel panorama attuale e in attesa di futuri sviluppi nella motorizzazione. Stefano Carnazzi, Claudio Vigolo