Metropoli a piedi contro il pm10

Milano e Torino attueranno domenica 30 gennaio il blocco totale delle auto e per spostarsi ci si dovrà affidare a mezzi pubblici e biciclette. L'allarme smog, infatti, sta interessando quasi tutto il Nord Italia. Milano potrebbe replicare l'iniziativa anche domenica 6 febbraio perché, come dichiarato dal sindaco Letizia Moratti, non ci sono segnali che "che ci dicano che rientriamo per tre giorni sotto i limiti consentiti di smog".

La decisione delle due principali città del Nord del paese è arrivata dopo che i livelli di pm10 (le polveri sottili) hanno superato i livelli consentiti per diversi giorni: a Torino sono stati addirittura diciassette consecutivi. La giornata nera per la città di Milano, invece, è stato mercoledì 26 gennaio quando la concentrazione di pm10 nell'aria è stata doppia rispetto al livello consentito dall'Unione europea.

Anche le condizioni meteorologiche non aiutano in tal senso. Un'eventuale giornata ventosa o di pioggia, infatti, aiuterebbe ad abbassare i livelli di inquinamento dell'aria, ma le precipitazioni non sembrano essere all'orizzonte.

Ad essere "fuorilegge", però, non sono solo le grandi metropoli. Secondo il nuovo rapporto "Mal'aria di città 2011" (Legambiente) sarebbero addirittura 48 i capoluoghi di provincia che nel 2010 hanno conosciuto livelli di polveri sottili preoccupanti. In testa alla classifica tutt'altro che positiva troviamo Torino, seguita a ruota da Frosinone, Asti, Lucca e Ancona.