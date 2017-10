La metro di Milano funziona ad energia solare

La linea M1 che collega la città da nord-est a ovest, la "rossa" per gli habituè della Milano sotterranea, è parzialmente alimentata ad energia fotovoltaica. Questo è l'unico esempio in Italia e in Europa di metropolitana alimentata dal sole e a pensarci bene sembra quasi un ossimoro: un mezzo di trasporto pubblico che praticamente non vede mai il sole, riesce comunque a viaggiare sfruttando questa fonte di energia pulita.



E tutto ciò grazie all'impianto installato sul tetto del deposito ATM di Precotto e di ben 23 mila metri quadrati (quasi quattro campi da calcio). I treni che si muovono lungo i circa 30 chilometri della linea sotterranea, funzionano così ad energia rinnovabile.



L'impianto fotovoltaico è in grado di produrre 1,4 milioni di kilowattora l'anno, il che si traduce in un significativo risparmio di energia e di emissioni nocive. Il metrò a basso impatto, infatti, dalla sua attivazione (fine novembre 2009) ha permesso di ridurre le emissioni inquinanti di circa 70 mila Kg di CO2.



"L'avvio dell'attività del tetto fotovoltaico del deposito di Precotto - spiega Elio Catania, presidente e ad di Atm - è un tassello importante del piano d'efficienza energetica messo a punto da Atm a partire dal 2008. Il progetto, che coinvolge tutti i processi produttivi, porterà ad un risparmio medio di 14 milioni di kWh/anno di energia elettrica tra il 2007 e il 2010."



Il tetto del deposito di Precotto è stato dato in concessione a Dedalo ESCO, società di servizi integrati per l'energia nata a Bergamo nel 2008. La società ha messo a punto l'impianto interamente a proprie spese, corrispondendo ad ATM un canone per l'affitto del tetto e ripagandosi dell'investimento tramite il Conto Energia.



In questo modo l'azienda dei trasporti milanesi, non solo incassa un affitto, ma paga il fotovoltaico un prezzo prestabilito inferiore a quello di mercato, risparmiando sulla bolletta elettrica e, di conseguenza, facendo risparmiare il cittadino.