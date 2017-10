Le migliori fotografie per l’ambiente 2013

L'edizione 2013 del concorso istituito dal Chartered Institution of Water and Environmental Management (Ciwem) ha visto la partecipazione di tremila produzioni inviate sia da fotografi professionisti che dilettanti. Il tema dell'ambiente è stato inquadrato da diverse prospettive: dal cambiamento climatico ai diritti umani, dalla desertificazione alla lotta alla fame, passando per i disastri causati da calamità naturali. Guarda la board su Pinterest Il fotografo italiano Michele Palazzi, nato a Roma nel 1984, ha vinto il premio generale con lo scatto dal titolo "Gone with the dust #2" che ritrae due fratelli alle prese con una tempesta di sabbia nel deserto del Gobi, in Mongolia. Palazzi ha ricevuto il premio (5.000 sterline) il 9 aprile 2013 dalle mani del presidente del Ciwem, Paul Hillman. Tra le altre fotografie, segnaliamo "Model housing, 2012" di Steve Brockett in cui si vedono alcune delle oltre un milione di case vuote in Spagna. Si tratta di un quartiere quasi fantasma vicino al mar Mediterraneo dove solo pochissime abitazioni ospitano delle famiglie a causa della crisi immobiliare. Infine colpisce "Environmental migrants: the last illusion", scattata a Ulan Bator, sempre in Mongolia, in cui si vede Erdene Tuya, una donna sdraiata su un letto insieme alla figlia di tre anni, Tuvchinjin, e un agnello. Si tratta di una delle tante famiglie costrette a migrare di stagione in stagione a causa del clima che cambia. Le immagini che hanno partecipato al concorso si possono ammirare dal vivo presso la Royal Geographical Society di Londra fino al 3 maggio 2013.